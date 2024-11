Il Catanzarese l’area maggiormente interessata. Critica la situazione anche a Sangineto

Nuova giornata di emergenza, dopo una relativa tregua registrata ieri, sul fronte degli incendi in Calabria. La Protezione Civile segnala 46 roghi attivi a metà giornata, con una condizione di assoluta emergenza lungo tutta la costa tirrenica, dalla provincia di Cosenza a quella di Vibo Valentia, passando per il Catanzarese. E' questa l'area maggiormente interessata dal fuoco. Sui diversi focolai attivi stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco, di Calabria Verde e dei volontari. Un Canadair è, invece, in azione a Sangineto, dove il fuoco sta interessando una vasta area in località Valle dei Preti.