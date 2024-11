Ennesima segnalazione di mare inquinato nel vibonese. A Nicotera marina gli operatori turistici lanciano l’allarme

L’emergenza mare-sporco continua e gli operatori turistici lanciano l’allarme. La situazione più critica si registra nel vibonese, numerose sono infatti, le segnalazioni di turisti costretti a lasciare le località balneari della Costa degli Dei, per via del mare sporco da ogni tipo di rifiuti. Dopo l’allarme lanciato da una famiglia ligure che, la settimana scorsa ha fotografato il mare di Ricadi inquinato da immondizia, plastica, ma soprattutto liquami di fogna, altre segnalazioni arrivano da Nicotera marina dove, come riporta il Quotidiano del sud, i bagnanti sono scappati via e sempre per lo stesso problema: il mare non fruibile. Il sindaco di Nicotera Franco Pagano ha annunciato un esposto alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per “Disastro ambientale”: «Forte è il sospetto che il colore assunto dalle acque del mare sabato scorso sia da ricondurre all’azione dell’uomo, mediante sversamento di liquidi insalubri. Da più parti è stato segnalato che questo accadimento avesse origine dalla foce del fiume Mesima e dal territorio ricadente nel Comune di Joppolo».