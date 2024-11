Il comitato civico si è riunito davanti al Comune per una raccolta firme. Delegazione accolta in municipio

Per i cittadini "l'emergenza rifiuti c’è", per i commissari che guidano il Comune "c'è solo una criticità". Mattinata movimentata, e non senza polemiche, quella appena trascorsa a Gioia Tauro dove un comitato civico - sostenuto anche da politici di diversa estrazione - si è riunito davanti al municipio per una raccolta firme con la richiesta che la terna che guida l'ente dopo lo scioglimento incontrasse tutti i manifestanti.

I tre commissari , dopo aver dato disponibilità a incontrare una delegazione - quindi evitando di partecipare ad una eventuale assemblea - hanno fatto sapere che "la criticità' nello spazzamento delle strade è in via di soluzione. In effetti il Comune , che si trova in dissesto e con l'isola ecologica sequestrata da tempo, sta facendo fronte alla raccolta con gli operai interni, e sta pianificando il ritorno alla selezione dei rifiuti. I commissari hanno chiesto collaborazione ma il fatto che sulle strade da tempo non ci siano più cassonetti, e in alcuni punti della città rende tutto più complicato.