Ordinanza del sindaco dopo che le analisi effettuate da Arpacal hanno evidenziato la presenza in acqua di batteri di origine fecale. Era già successo dieci giorni fa

Il sindaco di Pizzo Calabro, Sergio Pititto, ha emesso un'ordinanza con cui vieta la balneazione nel tratto di mare denominato “Area Museo Civico”. Si tratta dello specchio d'acqua davanti alla suggestiva Chiesetta di Piedigrotta. Una decisione presa dopo la comunicazione con cui l'Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal) - Dipartimento provinciale di Vibo Valentia ha informato il Comune di aver riscontrato, in seguito ai prelievi d'acqua effettuati il 21 giugno, il superamento dei limiti previsti dalla legge per i parametri Enterococchi intestinali ed Escherichia coli.

La presenza in acqua di batteri di origine fecale «si configura - si legge nell'ordinanza - come "inquinamento di breve durata"». E infatti il divieto imposto dal Comune è temporaneo.