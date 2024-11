Avanza in maniera significativa il partito di Matteo Salvini nella Regione e nell’intera circoscrizione meridionale dove ottiene il 23%. Movimento 5 stelle fermo al 26,6%. Segue il Pd

Quando il risultato è quasi definitivo (scrutinate 2331 sezioni su 2419) anche la Calabria segna un avanzamento importante della Lega alle elezioni europee. Qui il partito di Matteo Salvini raggiunge quota 23%. Battuta d'arresto per il Movimento 5 stelle che alle scorse politiche nella nostra regione aveva trionfato superando il 43%. Alle Europee si piazza al primo posto ma ottiene solo il 26.6%. Terzo partito il Partito democratico con il 18%. Seguono Forza Italia con il 13% e Fratelli d'Italia con il 10,4%. Risultati in linea con l'intera circoscrizione meridionale che vede il M5s al 29,22%, la Lega al 23% e il Pd al 17,8% seguiti da Fi e Fdi.

Cambia invece il dato a livello nazionale dove il partito di Matteo Salvini trionfa e vola al 34%. Il Pd secondo partito intorno al 21-22% sopra M5s che si attesta intorno al 20%. Fi tiene e Fratelli d'Italia supera la soglia del 4%. 'Spera' +Europa, di poco sotto la soglia di sbarramento. «Chiedo un'accelerazione sul programma di governo. A livello nazionale non cambia nulla» - ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini a Milano. «Siamo il primo partito in Italia, adesso si cambia in Europa», ha detto il leader della Lega.

«Molto soddisfatti per l'esito elettorale, la scelta della lista unitaria è stata vincente. Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla presenza del Pd», ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti.

«Restiamo comunque ago della bilancia in questo governo. Da qui in avanti più attenzione ai territori», ha detto il vicepremier e leader M5S Luigi Di Maio. «Siamo stati penalizzati dall’astensione, soprattutto al Sud, ma ora testa bassa e lavorare».

LEGGI ANCHE:

Europee, Zingaretti (Pd): «Noi alternativa a Salvini»

Le Europee nel segno del ritorno di Berlusconi, sarà eletto eurodeputato

Europee, Salvini bacia il crocifisso e presenta il conto ai Cinquestelle

Il voto europeo scuote l’Italia: la Lega trionfa superando il 30%, il M5S cade e il Pd resuscita