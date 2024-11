È stato restituito al proprietario. L’esemplare si trova in buone condizioni di salute

Nella mattinata di oggi in Località lungomare di Trebisacce, personale della Polizia Stradale in servizio presso il Distaccamento di Trebisacce, durante l’espletamento del servizio di vigilanza stradale e controllo del territorio, ha rinvenuto un esemplare femmina di Falco Lanario. Durante i citati servizio il personale operante notava il volatile accasciato sulla sede stradale e per evitarne l’investimento lo recuperava immediatamente, trasportandolo successivamente presso il citato Distaccamento Polstrada.

Veniva pertanto prontamente contattato personale medico veterinario che, dopo aver visitato il rapace, ne constatava le buone condizioni di salute. Nel corso della citata visita il veterinario accertava che l’animale era dotato di radio collare e di anellino di metallo fissato su una zampa, circostanza questa che permetteva agli agenti di risalire al legittimo proprietario. Si provvedeva pertanto a contattare quest’ultimo il quale, dopo aver esibito tutta la documentazione attestante la provenienza e la proprietà del falco, poteva ritornarne in possesso.