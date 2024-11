C'è ancora chi insiste ad abbandonare la spazzatura per la strada creando così delle microdiscariche agli angoli dei marciapiedi

I luoghi preferiti sono quelli periferici, preferibilmente degradati, possibilmente lontano da occhi indiscreti. I giorni prescelti quelle festivi e prefestivi. Le ore quelle notturne se possibile, ma come in questo caso, il deposito furtivo di rifiuti si può effettuare anche sotto la luce del sole, magari in un sabato pomeriggio quando le strade sono semideserte.





Da tempo i cittadini di Via Popilia a Cosenza si lamentano per l'improvvisa comparsa di microdiscariche agli angoli dei marciapiedi. Sono alimentate da non meglio identificate persone, probabilmente dell'hinterland: piuttosto che fare la differenziata si prendono la briga di raccogliere la spazzatura, caricarla sul proprio veicolo, percorrere tanti chilometri e scaricarla dove capita. Residui di inciviltà duri a morire.