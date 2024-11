Reggino ancora in ginocchio a causa del maltempo. Una frana di grosse dimensioni si è verificata a Bagnara invadendo completamente la statale 18 al km 506+300 in località Favazzina. La Prefettura di Reggio Calabria ha convocato una riunione urgente alla quale sta partecipando anche l’ingegner Antonio Morabito, responsabile per la città metropolitana della Protezione Civile regionale.



Il direttore della Prociv Regionale Carlo Tansi, in costante contatto con il presidente della Regione Mario Oliverio, si sta recando sui luoghi dove incontrerà il sindaco di Bagnara per effettuare sopralluoghi ricognitivi per verificare le condizioni di rischio residuo dell'intera area, per coordinare gli interventi in emergenza e per scongiurare la presenza di eventuali autovetture sotto i detriti.

