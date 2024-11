Un fusto spiaggiato rinvenuto sulla spiaggia di Roccelletta di Borgia nel Catanzarese ha destato allarmato questa mattina. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro con il supporto di unità del nucleo NBCR. Ad allertare i vigili del fuoco la capitaneria di porto che aveva già provveduto a delimitare la zona di intervento.

Si è così provveduto ad effettuare le misurazioni con la strumentazione in dotazione. I rilievi hanno permesso di escludere la presenza di sostanze radioattive e sostanze chimiche tossiche o nocive. Il fusto di circa trenta litri in evidente stato di degrado, non presentava lesioni ed il tappo era ben serrato per cui non si è riscontrato alcun sversamento importante. Il contenitore è stato posto in sicurezza in attesa dell’intervento della ditta specializzata per il recupero e il successivo smaltimento.

l.c.