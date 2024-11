Considerato tra le principali cause di tumore ai polmoni, il gas radon è oggetto di studio dell'Arpacal

E' un gas radioattivo naturale, derivante principalmente dal suolo e dai materiali da costruzione, il gas radon che, in concentrazioni elevate, può comportare effetti dannosi sulla salute tanto da essere considerato tra le pincipali cause di tumore ai polmoni. Lo stesso è oggetto di una campagna di monitoraggio dell'Arpacal, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, su scala regionale.

A Catanzaro la presentazione dei risultati, dei rischi e dei rimedi. Il Laboratorio fisico “Ettore Majorana” del Dipartimento provinciale di Catanzaro dell’Arpacal ha portato avanti il progetto di ricerca con il coinvolgimento delle aziende sanitarie provinciali di Catanzaro e Vibo Valentia nonché la Sorical, società di gestione delle risorse idriche calabresi.