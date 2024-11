In occasione della Giornata nazionale Plastic Free, anche la Calabria ha dato un grosso contributo alla raccolta di rifiuti abbandonati in boschi e aree protette. Grazie ai 23 appuntamenti che si sono svolti in contemporanea domenica 23 aprile, la Calabria ha conquistato il terzo posto in Italia per eventi organizzati e i risultati sono stati importanti.

I 50 volontari di Plastic Free insieme alle associazioni Coopisa, PerlAspromonte, Lumaka, Fare Eco, Associazione Guide Parco e Differenziamoci Differenziando si sono riuniti per ripulire il percorso e la vicina area picnic durante la passeggiata ecologica nel bosco Terreni Rossi a Gambarie d'Aspromonte. Più di 50 sacchi, tra vetro, plastica, carta e indifferenziato, insieme a svariati ingombranti, sono stati raccolti e recuperati dalla ditta Santo Stefano Multiservizi al termine della giornata, restituendo così ordine e decoro al cuore verde della Calabria. In tutto il Paese, oltre 19.000 partecipanti hanno rimosso, in totale, 231.387kg di plastica e rifiuti dall’ambiente



«È il segno di una Calabria che vuole cambiare, valorizzando il suo territorio e prendendosene cura giorno dopo giorno. Siamo fiduciosi di ritrovarci ancora in tanti, come oggi, per lanciare forte, insieme, il nostro messaggio», hanno affermano i referenti reggini organizzatori dell’evento: Serena Pensabene, Ludovica Monteleone e Giovanni Mannuzza. La Onlus è già pronta a ripartire con un altro importante evento che si terrà a maggio.

Per restare aggiornati si consiglia di registrarsi sul sito www.plasticfreeonlus.it selezionando e proprie aree di interesse e iscriversi al gruppo Facebook Plastic Free Calabria.