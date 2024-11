Successo per la manifestazione sportiva organizzata dal Parco nazionale. Il percorso messo a punto nel Centro fondo Carlo Magno di Lorica

Grande successo per “Dogs on the snow”. È arrivata alla sua dodicesima edizione la corsa di cani da slitta nel luogo più a Sud d’Europa. Sì, perché di solito uno sport invernale come lo sleddog lo si immagina in uno scenario nordico. Invece i pianori della Sila con le sue particolarità (faggeti, pineti e sassi di enormi dimensioni) mettono d’accordo proprio tutti gli esperti del settore. Si tratta di un panorama unico ed un percorso ideale che quest’anno ha attirato sei equipaggi, ciascuno composto da un musher alla guida di una slitta trainata dai 4 ai 10 esemplari di Husky. Tra i presenti, il campione mondiale Gianpiero Sabella.

La manifestazione si è svolta in 2 tappe su un circuito innevato di circa 7 km, messo a punto nel Centro fondo Carlo Magno di Lorica, tra Camigliatello e San Giovanni in Fiore. Un weekend sportivo, spettacolare, che ha attirato in Sila migliaia di persone coinvolgendo grandi e piccini.

Erica Cunsolo