"Caccia agli idrocarburi - Sibaritide sotto attacco". E' questo il tema della puntata odierna de I Fatti in diretta. La trasmissione condotta da Pietro Comito darà voce alla protesta popolare contro le ipotesi di sfruttamento del suolo e della costa che andrebbero a vanificare le attività di bonifica che hanno reso questa parte della Calabria luogo di eccellenza nella ricettività turistica.

L'inviata Tiziana Bagnato avrà al suo microfono il vicepresidente di Isde Italia Ferdinando Laghi e la referente del coordinamento nazionale No Triv Rosella Cerra, quindi gli attivisti dei coordinamenti nazionale e Magna Greciano No Triv, del Forum ambientalista e dell'associazione Viva La Vida. Ospiti in studio, invece, l'avvocato del Forum Ambientalista Marcello Nardi, Gioconda Chiarella, del comitato "No biomassa Sorbo San Basile" e il consigliere comunale di Corigliano Flavio Stasi.

In collegamento da Viggiano, poi, epicentro dell'inchiesta giudiziaria "Trivellopoli" istruita dalla Procura di Potenza, Francesco Masi del coordinamento nazionale No Triv.

Alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it