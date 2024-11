La trasmissione condotta da Pietro Comito affronterà oggi i delicati temi della tutela del mare e delle risorse ambientali e paesaggistiche, patrimonio sul quale si basa l'offerta turistica calabrese

"Depurazione e turismo: l'estate alle porte". Questo il tema della puntata odierna de I fatti in diretta, in onda alle 14.15, su LaC. La trasmissione condotta da Pietro Comito, con documenti, reportage, interviste, ed il contributo di ospiti in studio ed in collegamento esterno, affronterà i delicati temi della tutela del mare e delle risorse ambientali e paesaggistiche, patrimonio sul quale si basa l'offerta turistica calabrese. Spiegherà il corretto funzionamento di un depuratore e chiarirà i motivi per cui - anche laddove i depuratori funzionano - il mare si presenta sporco o faccia i conti con l'inquinamento.

Realizzerà quindi un focus sulla Costa degli dei, la scorsa settimana teatro della conferenza regionale sul turismo presieduta dal governatore Mario Oliverio, sul divieto di balneazione che grava in un tratto della costa di Capo Vaticano, tra le località calabresi più rinomate nel mondo.

Affronterà anche il tema della carenza di servizi, denunciando il caso di Santa Domenica di Ricadi, dove l'inviata Cristina Iannuzzi - in presa diretta - raccoglierà le proteste della cittadinanza per l'acqua sporca e maleodorante che viene fuori dai rubinetti nelle case. In studio Gianni Imparato, manager della ricettività e referente di Confindustria Turismo, e Franco Saragò di Legambiente.

Alle 14.15 su LaC, canale 19, e in streaming su www.lactv.it