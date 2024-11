La trasmissione condotta da Pietro Comito realizzerà un focus sull'appuntamento referendario del prossimo 17 aprile, quando gli italiani saranno chiamati alle urne per pronunciarsi sul rinnovo delle concessioni alle compagnie petrolifere fino all'esaurimento dei giacimenti oltre le 12 miglia marine

"La battaglia dei No Triv" è il tema del quale si occuperà "I fatti in diretta" in onda questa sera alle 21.15 su LaC.



La trasmissione condotta da Pietro Comito realizzerà un focus sull'appuntamento referendario del prossimo 17 aprile, quando gli italiani saranno chiamati alle urne per pronunciarsi sul rinnovo delle concessioni alle compagnie petrolifere fino all'esaurimento dei giacimenti oltre le 12 miglia marine.

In studio, alfieri del "Sì", Salvatore, leader del movimento No Triv Calabria, Pino, presidente dell'associazione Fabbrikando L'Avvenire, e il presidente della commissione regionale anti-'ndrangheta Arturo, che ha sostenuto con vigore l'iniziativa referendaria, la prima - nella storia della Repubblica - promossa dalle Regioni.



In collegamento esterno, da Roma, l'assessore regionale all'Ambiente Antonella Rizzo; da Napoli, Giovanni Esentato, segretario dell'Associazione imprese subaquee italiane e sostenitore del "No" al referendum. Durante la trasmissione poi, sondaggi tra i cittadini, approfondimenti e servizi.

Stasera, alle 21.15 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it