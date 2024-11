Personale della Digos di Crotone ha accertato l'esistenza di episodi di smaltimento illegale di rifiuti non autorizzati in vere e proprie discariche abusive nel comprensorio crotonese. Nel corso di servizi di appostamento e monitoraggio di alcune aree, gli investigatori hanno scoperto più episodi di sversamento di rifiuti nel territorio di Cirò Marina da parte di dipendenti di un'azienda locale che utilizzavano, a tale scopo, un autoarticolato.

Identificati mentre stavano lavorando, i tre - il titolare e due dipendenti dell'azienda - sono stati denunciati in stato di libertà per smaltimento illegale di rifiuti non autorizzati.