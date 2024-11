A poche ore dall’occupazione al Comune di Celico gli attivisti del Comitato Ambientale Presilano sono riusciti ad ottenere le prime risposte, sciogliendo momentaneamente l’occupazione pacifica

Come prima cosa, si avvierà un tavolo politico in Prefettura per discutere insieme a Mario Oliverio, Governatore della Calabria, del ritiro dell’Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale). Come secondo punto, entro fine mese, a Spezzano Piccolo, nella provincia cosentina, verrà organizzata un’assemblea pubblica nella sede della Comunità Montana con tutti i sindaci della Presila e con lo stesso Oliverio per capire quali sono gli interessi che orbitano intorno all’impianto privato di Celico.

Gli ambientalisti del Comitato, hanno chiesto a tutti i Comuni, attraverso delle delibere, di esporre la propria contrarietà all’utilizzo e all’esistenza della discarica della Mi.Ga srl, impianto di smaltimento rifiuti della famiglia Vrenna di Crotone.

Se il tavolo politico dovesse saltare, nelle prossime 48 ore, il Comitato, ha promesso di agire con maggiore forza per far sentire la voce della Presila. Resta sempre fermo e non trattabile l’obiettivo finale di chiusura definitiva e totale della discarica illegale ai piedi dell’altopiano silano.

Rossana Muraca