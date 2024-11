Maltempo in fase di spostamento verso il sud Italia tra oggi e domani, e da giovedì tempo 'bello' in quasi tutte le regioni. Sono le previsioni per i prossimi giorni del team del sito 'iLMeteo.it'.

«Domani - spiegano gli esperti - il maltempo si allontanerà velocemente con le piogge che si concentreranno soprattutto sul Salento e sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia, mentre tornerà il sole al Centro. Lo spostamento verso Sud della perturbazione sarà accompagnato dal graduale arrivo di venti di Maestrale che potranno soffiare con raffiche fino a 70-80 km/h su tutti i bacini centro-meridionali nella giornata di domani». In Calabria – per domani 10 marzo - previste precipitazioni e temporali soprattutto nei territori della fascia tirrenica. Il livello di allerta è giallo.

Da giovedì, secondo i meteorologi de 'iLMeteo.it', «avremo un nuovo cambio di circolazione, con i venti che ruoteranno dai quadranti meridionali. Il tempo si ristabilirà su quasi tutte le regioni e le temperature cominceranno a salire, anche sensibilmente».

Lo spostamento verso sud del vortice ciclonico che sta pilotando l'intensa perturbazione in atto su molte regioni italiane, precisano gli esperti, viene seguito anche oggi da intensi venti. Piogge forti e temporali dalle regioni centrali (atteso ancora maltempo diffuso sul Lazio e a Roma) si muoveranno in giornata verso parte di quelle meridionali (piogge intense soprattutto in Campania, da deboli e moderate su Basilicata e Puglia). La neve scenderà sugli Appennini anche sotto i 1000 metri sui versanti marchigiani, abruzzesi e molisani.