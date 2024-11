L’insenatura che si sviluppa nel comune di Ricadi considerata tra le più belle d’Italia per le immersioni. Non è mancata la soddisfazione del governatore che ha pubblicato un post dati toni entusiastici

«Ancora una volta vince la Calabria». Con queste parole il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, commenta sui social il risultato ottenuto dalla spiaggia della Baia di Riaci, nel comune di Ricadi ed a due passi da Tropea, ritenuta dal National Geographic tra le migliori d’Italia in una determinata categoria.

Per la rivista scientifica è «la migliore spiaggia d’Italia per snorkeling e immersioni: le acque calme e la ricchezza della fauna locale sono l’ideale per concedersi un’immersione nella vita marina», e la considera tra le «più spettacolari, con acque turchesi e sabbia zuccherina ai piedi delle scogliere».

La classifica

Nella classifica stilata da National Geographic, la Baia di Riaci si piazza al secondo posto. In cima c’è la Sicilia che ne piazza ben tre nel novero delle 12. Ecco la lista completa:

1 Capo Peloro, Sicilia

2 Baia di Riaci, Calabria

3 Marina di Alberese, Toscana

4 Pescoluse, Puglia

5 Cala Rossa, Sicilia

6 Santa Maria di Castellabate, Campania

7 Spiaggia dei Conigli, Sicilia

8 Spiaggia delle due sorelle, Marche

9 Viareggio, Toscana

10 Maronti, Campania

11 Punta Aderci, Abruzzo

12 Riccione, Emilia-Romagna

Non è tutto oro quel che luccica

Però, purtroppo, non è tutto oro quel che luccica. Accanto alla bellezza mozzafiato della natura calabrese, che spesso ottiene, come in questo caso, riconoscimenti unanimi, non mancano storture e paradossi. Il litorale di Ricadi, infatti, deve fare i conti con i rifiuti sparsi ovunque.