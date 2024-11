Il riconoscimento è stato assegnato in seno ad una cerimonia tenutasi a Roma in Campidoglio

Il Parco Nazionale della Sila è stato scelto come vincitore della XVa edizione della 'Bandiera Verde Agricoltura' della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori). Il premio e' stato assegnato nel corso di una cerimonia tenutasi a Roma in Campidoglio, nell'ambito delle iniziative strategiche "extra-aziendali", sezione "Agri-park", ossia quelle "riferibili al settore delle aree naturali protette".

Le attività intraprese dal Parco

"E' un ulteriore riconoscimento - spiega una nota - del valore delle tante iniziative intraprese dal Parco: basta ricordare anche solo il lavoro fatto finora per il Bio-Distretto; il monitoraggio delle specie selvatiche; le azioni nell'ambito del progetto europeo 'Let's clean up'; l'Arboreto del Parco; il supporto a 'Fattorie Aperte'; il PLL 'SiLavoro'; l'aver portato ad esporre in fiere internazionali B2B come la Biofach di Norimberga o TuttoFood di Milano i produttori locali; l'aver redatto un Piano di Marketing Integrato per le aree protette dell'intera Calabria". Ora il Parco, nelle parole del suo direttore f.f., Giuseppe Luzzi, sta anche "rilanciando la candidatura a 'Sito Patrimonio dell'Umanita' Unesco'.

!banner!

Abbiamo lavorato - dice - per superare le criticita' riscontrate in sede di valutazione e siamo ora pronti a riprendere il percorso. Siamo grati alla Cia per l'appoggio che ci ha garantito a questo proposito e siamo certi che il riconoscimento porterebbe benefici incommensurabili al nostro territorio, sia in termini di sviluppo ecosostenibile che di protezione della natura e dei paesaggi". (AGI)