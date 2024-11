Temperature in lieve calo con valori compresi tra i 28°C e i 33°C ma con picchi fino ai 36-37°C nelle aree interne cosentine. Venti variabili lungo il comparto tirrenico con mari che risulteranno mossi

La giornata di domani 18 Luglio sarà caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi.

Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone interne di Sila e Pollino dove non sono da escludere locali piovaschi; stabile ma a tratti parzialmente nuvoloso anche lungo le coste joniche e tirreniche a causa del passaggio di nubi stratiformi e soprattutto sulle coste della Calabria centro-settentrionale, in particolare tra Rossano e Isola Capo Rizzuto fino a Soverato e da Amantea fino a Pizzo, mentre altrove avremo cieli poco nuvolosi.

Ampie schiarite ovunque dalla serata. Temperature in lieve calo con valori compresi tra i 28°C e i 33°C ma con picchi fino ai 36-37°C nelle aree interne cosentine. Venti variabili lungo il comparto tirrenico, mentre saranno a tratti moderati da Nord sul comparto jonico settentrionale tra cosentino e catanzarese, con mari che risulteranno mossi.