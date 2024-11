Alcuni incendi, alimentati dal forte vento, sono divampati lungo la fascia tirrenica cosentina, tra Scalea ed Amantea. A scopo precauzionale, l'Anas ha chiuso temporaneamente due tratti della statale 283 "delle Terme Luigiane" e della strada statale 18 "Tirrena Inferiore".

Sulla 283 è interdetto al transito un tratto tra i comuni di Terme Luigiane e Guardia Piemontese, con deviazione sulla statale 18. Su quest'ultima strada, per lo stesso incendio, è interdetta al traffico una tratta della variante di Guardia. Sul posto stanno operando aerei canadair e numerose squadre dei vigili del fuoco che stanno anche vigilando che le fiamme non si avvicinino alle abitazioni. In un caso le fiamme sono arrivate a lambire gli infissi di una casa, ma la situazione è adesso sotto controllo. Incendi di arbusti e macchia mediterranea sono in corso anche nella zona sud di Catanzaro, alle spalle di alcune attività commerciali di viale Magna Graecia. Alte lingue di fuoco e colonne di fumo denso hanno allarmato gli abitanti della zona che hanno chiesto soccorso al 115.