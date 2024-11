Massiccio impiego di vigili del fuoco e mezzi per fronteggiare i roghi che da giorni interessano il comprensorio

In provincia di Crotone i vigili del fuoco sono impegnati in azioni di contrasto agli incendi boschivi. Un canadair della flotta aerea del Corpo è a lavoro a Scandale insieme a una squadra di terra, mentre due squadre sono in azione nella località di San Giorgio, a Sud della città di Crotone.

I roghi proseguono da giorni in tutto il comprensorio. Sabato registrati oltre venti interventi che hanno richiesto un massiccio impiego di uomini e mezzi soprattutto a Rocca di Neto, località Salica, Gabella dove in via precauzionale è stata bloccata la tratta ferroviaria dato che le fiamme lambivano i binari.