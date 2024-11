Il ministro delle Politiche agricole e forestali Stefano Patuanelli, accompagnato dalla vice ministra allo Sviluppo economico Alessandra Todde e alla sottosegretaria per il Sud Dalila Nesci, è giunto alla Cittadella regionale di Catanzaro. Dopo aver incontrato il prefetto del capoluogo Maria Teresa Cucinotta, il ministro sta partecipando ad una riunione con il vertice calabrese dell'Anci e i sindaci dei comuni maggiormente interessati, nelle ultime settimane, dal fenomeno degli incendi.

Ciascuno ha rappresentato al ministro i danni provocati dagli innumerevoli fronti di fuoco che hanno colpito duramente la Calabria. In particolare il sindaco del Comune di Catanzaro, Sergio Abramo, e il sindaco di Reggio Calabria, hanno chiesto interventi. rapidi. Tutti hanno rimarcato la necessità di ricostituire il patrimonio umano dei forestali a tutela del patrimonio boschivo.

Le testimonianze dei sindaci

«Sui territori ci siamo difesi a mani nude senza alcuna organizzazione» così il sindaco di Rocca Forte del Greco. «Quella macchina che avrebbe dovuto operare in sinergia sì è rivelata insufficiente. Se non ci saranno interventi immediati Rocca Forte non esisterà più». Il sindaco di Roghudi ha invece dichiarato danni per ben 17 aziende agricole.