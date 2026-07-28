Il presidente della Regione pubblica un video sui social contro i piromani: «La Calabria ha bisogno degli occhi di tutti». Nel post anche il riferimento ai 126 arresti e al lavoro dei vigili del fuoc

Il video pubblicato dal governatore sui propri canali social mostra i piromani in azione e "festeggia" i 126 arresti per i roghi. Poi l'appello: «Continuate a segnalare e denunciare»

«La Calabria ha bisogno degli occhi di tutti. Continuate a segnalare e denunciare». È l'invito rivolto ai calabresi dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un post pubblicato su Instagram, accompagnato da un video che mostra piromani intenti ad appiccare incendi e persone che accendono fuochi per bruciare sterpaglie o rifiuti vicino ai boschi, con le fiamme che finiscono poi per propagarsi e distruggere ettari di vegetazione.

Nel video compare la scritta in sovrimpressione: «Come nascono il 99,9% degli incendi?». Le immagini mostrano soggetti che appiccano incendi o accendono fuochi in luoghi dove non dovrebbero. Successivamente viene evidenziato il passaggio da «come inizia» a «cosa diventa», mostrando le conseguenze devastanti dei roghi sul territorio.

Nel post si ricorda anche l'attività di contrasto svolta dalle forze dell'ordine, con il riferimento ai 126 arresti effettuati per incendi divampati nella regione, e il sacrificio dei vigili del fuoco, ritratti esausti al termine degli interventi.

Il messaggio si conclude con un nuovo appello ai cittadini: «Non basta, segnala tutto».