Il fatto avvenuto in uno dei quartieri nuovi e più popolosi della città poco prima delle 21. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco per limitare i danni

Una Alfa Romeo Giulia è stata data alle fiamme a Vibo Valentia, in località Moderata Durant, nei pressi del complesso Laurus. Il fatto è avvenuto questa sera intorno alle 20.50. Una segnalazione è stata inoltrata alla sala operativa dei vigili del fuoco che si sono recati sul posto. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato provvidenziale per spegnere le fiamme e limitare i danni, circoscritti alla parte anteriore del veicolo, di proprietà di un giovane del posto, la cui funzionalità è però messa a serio rischio. Fortunatamente non si segnalano danni alle persone, circostanza fortuita dato che, a quell’ora e in quell’area, sono presenti diversi residenti che abitano le palazzine del popoloso quartiere. Per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini, come detto, si sta adoperando la Polizia, al fine di recuperare elementi utili ad individuare l’autore o gli autori del grave gesto.