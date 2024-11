Inoltre per un rogo che sta divampando nel Soveratese è stata chiusa la Statale106 all'ingresso di Soverato

Un incendio da questo pomeriggio sta divampando tra il comune di Cerva e Andali nel Catanzarese. Le fiamme si sono estese fino a raggiungere la strada e alcune abitazioni. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per contenere il rogo.

A causa di un incendio che sta divampando nel Soveratese è stata chiusa la Statale106, all'ingresso di Soverato. Le fiamme si sono originate nell'area dove si è verificata la tragedia del camping Le Giare ma adesso si sono estese verso un cantiere nautico e un noto locale notturno. Sul posto sono intervenute una squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco, una del distaccamento di Chiaravalle e una squadra boschiva di supporto per tentare di arginare il rogo ed evitare che le fiamme raggiungano altre abitazioni. Diversi gli ettari di macchia mediterranea andate in fumo e disagi per gli automobilisti in transito.

l.c.