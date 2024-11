Nelle regioni del Mezzogiorno si uccide di più. Secondo l'ultimo rapporto Istat, spetta al Sud il primato di omicidi commessi tra il 2015 e il 2017, con un tasso pari all'1,01 per 100mila abitanti di questa ripartizione (rispetto allo 0,67 del dato totale nazionale). Seguono le Isole (0,86 per 100mila abitanti).

Per gli omicidi di donne non c'è una localizzazione geografica prevalente, anche se il valore più alto si registra al Centro, mentre quello più contenuto riguarda il Sud, per quanto riguarda gli uomini, le cinque regioni più colpite dal fenomeno sono Campania, seguita da Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia. La Calabria, tuttavia, si discosta fortemente dalle altre per l'entità del calo degli omicidi rispetto al triennio di riferimento precedente (2012-2014), con un decremento doppio (-64,3%) rispetto a quello dell'Italia nel suo complesso.