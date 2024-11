Il termometro, durante la notte, è sceso fino a meno 10 gradi nella zona di Monte Botte Donato, nel Cosentino, mentre nel resto della regione sono diversi i centri in cui si è fermato a ridosso dello zero

Temperature in picchiata e ghiaccio su diverse strade, con conseguenti problemi sulla viabilità. Anche oggi la Calabria si è svegliata nella morsa del gelo. Si circola senza particolari problemi in autostrada, anche se permane l'obbligo di catene o gomme termiche, mentre il ghiaccio è diventato il principale problema su tutte le strade montante e premontane. Da ieri sera, a causa di una frana, la strada statale 107 "Silana Crotonese" è chiusa al traffico tra Paola e San Fili (CS).

Scuole chiuse

La neve e le temperature basse sono arrivate anche nelle aree collinari, con disagi e scuole chiuse in alcuni comuni della Presila Catanzarese e del Lametino. Lezioni sospese a Platania, Conflenti, Martirano Lombardo, Soveria Mannelli, Carlopoli, Serrastretta. Non suonerà la campanella neanche a Serra San Bruno, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace e Spadola, nel Vibonese. Il termometro, durante la notte, è sceso fino a meno 10 gradi nella zona di Monte Botte Donato, nel Cosentino, mentre nel resto della regione sono diversi i centri in cui si è fermato a ridosso dello zero.

