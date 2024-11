La Calabria ospiterà per la prima volta il raduno nazionale del Gruppo italiano ricerca orchidee spontanee. L’iniziativa è frutto del lavoro portato avanti dall’Università delle generazioni e dalle attività preparatorie messe in campo da Nazareno Circosta, Pino Liberti e Rosalba Petrilli. Il Giros è stato fondato in Veneto nel 1994 ed è presieduto da Mauro Biagioli. La tappa calabrese rappresenta un evento senza eguali dal punto di vista scientifico perché – spiegano gli organizzatori- che la Calabria è già riconosciuta a livelli mondiali come una delle regioni europee più ricche di questa preziosità della flora spontanea, specialmente in Sila, nelle Serre e in Aspromonte, con esemplari rarissimi, a volte unici nel loro genere. Tant’è che il territorio viene frequentato da studiosi provenienti da diverse parti del mondo, soprattutto dalla Germania.

Il programma

Il programma, è detto in una nota stampa, prevede momenti organizzativi del Giros all’hotel Kennedy di Roccella Jonica e due escursioni interessati. La prima, avverrà per tutta la giornata di venerdì 18 aprile, alla ricerca di orchidee spontanee nel territorio del Comune di Placanica (Reggio Calabria) e a Monte Stella, con pranzo a sacco. La seconda (per tutta la giornata di domenica 30 aprile, con pranzo a sacco) nei territori di due comuni del catanzarese: Badolato e Chiaravalle Centrale.

Il programma delle due escursioni sarà illustrato nella serata di giovedì 27 aprile all’Hotel Kennedy di Roccella Jonica, dove sarà possibile acquisire materiale informativo. Sabato 29, sempre a Roccella Jonica, nella sala convegni del Convento dei minimi avrà luogo una conferenza scientifico-culturale sulle orchidee spontanee in generale e su quelle della Calabria in particolare. Per aderire necessaria prenotazione via email (pino.liberti@alice.it oppure segreteria@giros.it).