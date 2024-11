VIDEO | Parte degli scarti potrà essere conferita a Sambatello. Risultato parziale per i sindaci che questa mattina avevano protestato, perchè resta irrisolto il problema più impotante: la mancanza di discariche in Calabria

I sindaci della Piana hanno forzato la mano, questa mattina, con il blocco del termovalorizzatore e a distanza di poche ore giunge un risultato, seppur parziale. La discarica di Reggio Calabria Sambatello apre le porte agli scarti di lavorazione dell’impianto di Gioia Tauro, consentendo ai comuni di sversare parte dei loro rifiuti.

Va da sé che il problema fondamentale, quello che cioè riguarda le discariche in Calabria, rimane irrisolto e dovrà al più presto essere affrontato dalla Regione. Nei prossimi giorni, infatti, chiuderà l’impianto di Cassano, mandando in crisi l’Ato di Cosenza, e a febbraio, quando l’ultima discarica privata, quella di Crotone, sarà satura, in mancanza di altri impianti, il sistema sarà destinato al collasso.

