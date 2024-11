La neve ha imbiancato la Calabria toccando località anche a bassa quota. Nella serata di ieri ha fatto la sua comparsa in una scena ancora natalizia.



Nel Catanzarese ha nevicato a Cropani e a Sersale, imbiancando tetti e strade. Ma piccoli fiocchi di neve sono stata avvistati anche nel centro cittadino, seppur sciolti alle prime luci dell'alba.



Neve abbondante anche nella Sila Piccola, a Taverna e in tutte le località montane. Nessun disagio legato alla circolazione è stato finora registrato. Così come sull'autostrada A2 dove sono obbligatorie le catene a bordo nel tratto di Campotenese, Mormanno e Sibari.



La sede stradale è stata sgomberata dalla neve e si viaggia in entrambe le direzioni di marcia. Qualche disagio a Sibari legato alle forti raffiche di vento.



Di seguito il video della neve a Sersale di Meteopresila