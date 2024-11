Da Capo Bruzzano a Roccella Jonica: le spiagge di questo tratto della Locride sono tra le più gettonate dell'estate 2021. Meta imperdibile per sub e amanti degli animali, che qui sono ben accetti

Quel piccolo angolo di paradiso si affaccia tra i comuni di Ferruzzano ed Africo, sull'argine destro della fiumara Laverde. È il tratto di litorale più suggestivo della riviera dei gelsomini caratterizzato da scogliere e rocce scavate dal mare. La spiaggia dell’unico promontorio integro della costa ionica reggina è quella di Capo Bruzzano. Anni fa alcuni archeologi scoprirono nelle acque bruzzanesi i resti di quello che sembra essere il porto dell'antica Locri. La parte alta del promontorio è di grande valore paesaggistico, affacciata interamente sul mare. Qui la natura domina selvaggia mostrando tutto il suo splendore tramite la vegetazione che cresce rigogliosa su tutto il tratto di costa.

Risalendo verso nord tra le spiagge più attrezzate e frequentate della riviera locridea spicca quella di Roccella Jonica. Il conferimento della Bandiera Blu certifica quanto la cittadina calabrese sia attenta alle necessità dei propri cittadini e dei turisti che la scelgono come meta per le proprie vacanze. Qui un occhio di riguardo viene dato anche ai possessori di animali da affezione grazie alla “dog-beach”, situata a nord del lungomare in direzione porto. L’arenile si presenta stretto e lungo, composto da sabbia mista a ghiaia, ben distribuito tra pubblico e in concessione.

Spiaggia lunga e sabbiosa anche a Riace, dove quasi 50 anni fa un giovane chimico scoprì durante un’immersione i famosi Bronzi, tra i più importanti rinvenimenti archeologici moderni nell’area del Mediterraneo. Meta preferita dagli appassionati di pesca subacquea, il fondale consente bagni sicuri per i più piccoli e i nuotatori meno atletici.