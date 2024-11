L’estate è appena iniziata ma il mare della costa lametina è già inquinato, crocevia di spazzatura e rifiuti tossici. Tanti gli anomali avvistamenti, perfino di serpi che con tutta tranquillità uscivano dall’acqua creando agitazione e timore

Il sindaco Paolo Mascaro ha deciso di fare un esposto indirizzato alla procura della Repubblica e al Prefetto della Provincia di Catanzaro Luisa Latella in cui chiede che «si possa attivare ogni forma di tutela al fine di prevenire e reprimere qualsivoglia comportamento foriero di inquinamento».

Per Mascaro a fare le spese della grave forma di inquinamento che si sta presentando saranno, non solo i lametini, ma anche l’'immagine stessa della città di Lamezia Terme e dei comuni limitrofi, oltre che quella parte di economia locale che proprio dalla stagione estiva e, quindi, turistica, trae sostentamento.

C’è poi il tema della salute. Rifiuti, germi e batteri, ricorda il primo cittadino, costituiscono una minaccia concreta per la salute, specie dei soggetti più deboli come bambini, anziani e donne incinta. Ma memore dei problemi economici che l’amministrazione sta attraversando Mascaro chiede anche collaborazione a tutte quelle associazioni che abbiano «nel loro Statuto la difesa del territorio e la tutela dell'ambiente», ma anche ad ogni singolo cittadino affinché segnali alle forze dell’ordine ogni forma di inciviltà di cui sono testimoni, dalla carta lasciata in spiaggia alla presenza, ancora più rischiosa, di materiale nocivo in acqua.