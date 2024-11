Presentato il programma completo degli appuntamenti organizzati d'intesa con il Conai e con i comuni aderenti all'iniziativa

Presentata la terza edizione della campagna di sensibilizzazione “Ricicla Estate” promossa da Legambiente Calabria in collaborazione con Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi. Sono 45 le tappe in calendario nei 28 comuni aderenti.

Si comincia da Bagnara Calabra giovedì 6 luglio. I dettagli del tour sono stati illustrati a Cosenza, nel Palazzo della Provincia, dal presidente di Legambiente Calabria Francesco Falcone, dal responsabile progetti territoriali speciali di Conai, Fabio Costarella e dalla responsabile della campagna per la Calabria Caterina Cristofaro. Presenti anche il presidente della Provincia Franco Iacucci, il sindaco Mario Occhiuto, il comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, Canio Maddalena ed alcuni sindaci dei comuni aderenti.

!banner!

In ogni tappa, i volontari posizioneranno, negli stabilimenti balneari o nelle piazze delle località interessate dal progetto, degli appositi bidoncini per depositare i rifiuti di imballaggio in modo differenziato, per sostenerne il riciclo. I rifiuti differenziati raccolti proprio in questi bidoncini, contrassegnati con i loghi dei promotori dell’iniziativa, saranno oggetto anche di un monitoraggio, i cui dati saranno forniti in occasione della conferenza di chiusura, prevista a Diamante il 9 settembre.

La campagna si intersecherà con il viaggio della Goletta Verde, la storica campagna itinerante di Legambiente, che ogni estate realizza un monitoraggio sullo stato di salute del mare e dei litorali italiani e che resterà in Calabria dal 16 al 19 luglio prossimi.

Il calendario completo

LE TAPPE DI LUGLIO

6 luglio Seminara/Bagnara, Piazza Lido (ore 9-13)

7 luglio San Nicola Arcella, spiaggia libera (ore 9-13)

8 luglio quartiere marinaro di Catanzaro, lido San Valentino (ore 9-13) e Parco Gaslini (ore 17-20)

9 luglio Roccelletta di Borgia, lido Calabrisella (ore 9-13)

11 luglio a Pellaro, spiaggia libera (ore 9-13)

12 luglio Marina di Sibari, Minerva Resort (ore 9-13)

13 luglio Vibo Marina, lido “La vela” (ore 9-13)

14 luglio Zambrone, lido Comunale (ore 9-13)

15 luglio Marina di Joppolo, spiaggia libera (ore 9-13)



17 luglio Roccella Jonica con Goletta verde spiaggia Pineta lungomare nord (ore 9-20)

18 luglio Scala Coeli – Inaugurazione Circolo locale

19 luglio Cariati con Goletta verde lungomare (ore 9-20)



21 luglio Gizzeria, lido Hang loose beach (ore 9-13)

22 luglio Reggio Calabria, lungomare (ore 17-20)

23 luglio Villapiana marina, lido Aragosta (ore 9-13)

24 luglio San Giovanni in Fiore (ore 9-13)

25 luglio Soverato, lido Mare chiaro (ore 9-13)

26 luglio Steccato di Cutro (ore 9-13)

28 luglio Cosenza, Città dei ragazzi (10-13)

29 luglio Belvedere Marittimo (ore 9-13)

LE TAPPE DI AGOSTO

4 agosto Villa San Giovanni, spiaggia libera (ore 9-13)

5 agosto marina di Catanzaro, lido Valentino (ore 9-13)

6 agosto Reggio Calabria, centro cittadino (ore 17-20)

7 agosto Soverato, lido Il faro (ore 9-13)

8 agosto Girifalco, corso Teodosio (18-22)

10 agosto Sellia marina, lido Blue Cafe Summer (ore 17-22)

11 agosto Longobucco, piazza G. Matteotti (ore 17-20)

12 agosto Acri, Palio del ciuccio (ore 17-20)

13 agosto Roccella Jonica, spiaggia Largo colonne - piazza colonne (ore 9-13)

18 agosto Petilia Policastro (ore 18-21)

19 agosto San Giovanni in Fiore

20 agosto Villapiana scalo, lido Tiziana (ore 9-13)

21 agosto Marina di Sibari, Minerva resort (ore 9-13)

22 agosto Palmi, Sentiero del tracciolino (ore 9-13)

23 agosto Gizzeria, lido Hang loose beach (ore 9-13)

24 agosto Belvedere Marittimo, spiaggia libera (ore 9-13)

26 agosto Vibo Marina, lido La vela (ore 9-13)

27 agosto Cerisano, Festa della montagnella

28 agosto Zambrone, lido comunale (ore 9-13)

29 agosto Marina di Joppolo, spiaggia libera (ore 9-13)

30 agosto Cosenza, Villa vecchia (ore 17,30- 19,30)

LE TAPPE DI SETTEMBRE

9 settembre Diamante, Festa del peperoncino (ore 17-24)