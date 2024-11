L'associazione ambientalista chiede uno scatto programmatico alla Regione

Uscire dalla fase emergenziale. Questa la richiesta di Legambiente, che chiede un cambio di passo alla Giunta regionale in materia di gestione dei rifiuti, una delle tante emergenze che Oliverio e i suoi si sono ritrovati non appena giunti alla Regione. Per ora la Giunta è andata avanti di proroga in proroga, in attesa di sviluppare un sistema di gestione del ciclo rifiuti che possa portare finalmente la Calabria fuori dall'emergenza. Chiede velocità l'associazione ambientalista, che rinnova le proprie proposte alla Giunta, e chiede novità, velocità, e trasparenza.



"Credevamo che la logica del commissariamento fosse finita - si legge infine nella nota di Legambiente - non capiamo perchè, dopo mesi, non si pubblichi il decreto sulla vicenda della Battaglina".