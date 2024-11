Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Locri, si è svolta la conferenza stampa che ha annunciato l’avvio, entro la seconda settimana del mese di agosto, del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

La raccolta partirà a breve - anche con l’opzione porta a porta - tramite la consegna alle singole utenze dei mastelli (nel periodo compreso tra il 30 luglio e il 14 agosto) e di tutte le indicazioni utili per adeguarsi al meglio alle prescrizioni normativamente previste e per garantire il potenziamento dell’isola ecologica. A breve, verrà distribuito il calendario settimanale con le opportune indicazioni dei giorni nei quali verrà effettuato il ritiro dell’organico, della carte e cartone, del multi materiale e dell’indifferenziato.

Il bando

Il bando è stato regolarmente espletato ed evaso, la ditta aggiudicataria è la Muraca srl di Lamezia Terme, la quale gestirà integralmente il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, in collaborazione del Gruppo consortile Coopservice Gestioni per l’espletamento di alcuni specifici servizi (spazzamento del suolo pubblico e stradale, svuotamento cestini, diserbo delle strade; spazzamento e raccolta dei rifiuti abbandonati; attività di sensibilizzazione ed informazione alla cittadinanza; attivazione infopoint sulla raccolta differenziata).

«Un traguardo»

Soddisfazione per l’importante obiettivo centrato è stata espressa dall’assessore all’ambiente Raffaele Sainato. «Mi sia consentito esprimere un duplice, sentito ringraziamento, al sindaco e all’intera amministrazione per la collaborazione attenta e propedeutica al raggiungimento di questo fondamentale traguardo nella tutela del nostro territorio ed a tutti i cittadini, per la cooperazione ed il senso civico che sono certo incentiveranno l’efficienza del servizio e la soddisfazione di tutti».