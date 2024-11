FOTO-VIDEO| Non suonerà la campanella in diversi istituti. Le nevicate stanno interessando località anche a quote basse

Una nuova ondata di freddo sta interessando la Calabria. In particolare la regione è interessata da cospicue nevicate. La neve sta cadendo, come avvisano dalla Protezione civile, anche a quote basse: «S’invitano i cittadini alla massima prudenza – si legge nella nota Prociv - Evitate di mettervi in viaggio, se possibile, da o verso le zone in cui sta nevicando e fatelo solo con mezzi dotati di dispositivi invernali». Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, inoltre, diversi comuni hanno predisposto per la giornata odierna la sospensione delle lezioni.

Istituti chiusi a Cosenza, Cerisano, Marano, Rende e San Marco Argentano, San Giovanni in fiore, Castrolibero, Zumpano, Spezzano della Sila, San Pietro Guarano, Longobucco, Montalto uffugo, Mormanno,Marzi, Mangone, Torano Castello, Fagnano Castello. Ferma l'Università della Calabria. Disagi, inoltre, a Falerna per l'allagamento del sottopasso di collegamento tra A2 e statale 18. A Catanzaro non suonerà la campanella per gli studenti del plesso Murano a causa della rottura alla condotta idrica.

