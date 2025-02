Si è costituito a Reggio Calabria l'Osservatorio permanente antincendi in Aspromonte. L'Osservatorio, lanciato in occasione della campagna nazionale "Puliamo il mondo" promossa da Legambiente Reggio Calabria, Club alpino italiano (Cai) e Guide ufficiali del Parco nazionale dell'Aspromonte, si pone l'obiettivo di promuovere modalità innovative di partecipazione, offrire formazione, favorire il coordinamento tra soggetti interessati alla tematica e unire gli sforzi per affrontare concretamente il problema degli incendi con un approccio mirato ma sistemico. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

La partecipazione all'Osservatorio – riferisce il comunicato - è aperta e volontaria, rivolta a associazioni, enti e persone interessate alla tematica. La collaborazione tra diverse sensibilità che frequentano la montagna, rappresenta il valore aggiunto per questa iniziativa. «In questo contesto – si legge - è stato recentemente organizzato nell'ultimo mese un ciclo di formazione: sono stati approfonditi temi legati alla gestione del territorio, all'evoluzione degli incendi, alle strategie di intervento per la protezione dell'intero ecosistema, ai danni causati dalla stagione degli incendi del 2021 che hanno avuto un impatto devastante sulla nostra montagna. Facendo sintesi di questa prima parte di percorso formativo – prosegue la nota - è venuta fuori l'esigenza di agire su vademecum di prevenzione e segnalazione, contrastare la tolleranza al problema, chiedere di indagare sulle ragioni sociali ed illecite della questione incendi».

È prevista una prima assemblea allargata martedì 4 marzo alle ore 21.00 presso la sede della sezione di Reggio del Cai in Via Sbarre Superiori 61/c.

Le adesioni al coordinamento dell'Osservatorio al 24 febbraio 2025 comprendono: