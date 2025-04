Anche la Calabria sarà protagonista delle iniziative promosse da Plastic Free Onlus per la 55esima edizione dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite. Il 26 e 27 aprile, l’onda blu dei volontari Plastic Free si attiverà in tredici località calabresi con eventi di raccolta dei rifiuti e sensibilizzazione ambientale, contribuendo così alla più grande mobilitazione civica nazionale contro l’inquinamento da plastica.

Questi i 13 appuntamenti in Calabria: sabato 26 aprile ad Acri, Diamante, Tortora (Cosenza), Cropani, Lamezia Terme, Stalettì (Catanzaro), Gioia Tauro, Reggio di Calabria (Reggio Calabria) e domenica 27 aprile a Belvedere Marittimo, Paola (Cosenza), Catanzaro, Simeri Crichi (Catanzaro), Serra San Bruno (Vibo Valentia).

«La Calabria ha risposto con entusiasmo anche a questa edizione della Giornata della Terra. Saremo presenti in tredici Comuni per dimostrare, ancora una volta, che la nostra regione è pronta a fare la propria parte nella tutela dell’ambiente – dichiara Alberto Fio, referente regionale di Plastic Free per la Calabria – Abbiamo paesaggi e coste tra i più belli d’Italia e dobbiamo difenderli con determinazione. Ringrazio tutti i volontari, i referenti e le amministrazioni che ci supportano: ogni singolo gesto conta, e insieme possiamo davvero fare la differenza per il futuro del nostro territorio».

In tutta Italia si svolgeranno 222 appuntamenti nel fine settimana del 26-27 aprile, con l’obiettivo di rimuovere oltre 100mila chili di rifiuti. La mobilitazione è parte della missione dell’associazione, attiva dal 2019, per contrastare l’inquinamento da plastica e promuovere comportamenti virtuosi.

«Come ogni anno, coinvolgeremo attivamente oltre 10mila volontari in una due giorni di pura energia, condivisione e azioni concrete per lasciare un’impronta positiva sul Pianeta – spiega Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Chiunque potrà iscriversi gratuitamente scegliendo l’appuntamento più vicino nella pagina Eventi del nostro sito».

Le attività si svolgeranno con il supporto di Treedom, BCorp italiana e sustainability partner dell’iniziativa. La collaborazione permetterà anche di piantare alberi a sostegno delle attività ambientali di Plastic Free Onlus, che ad oggi ha coinvolto oltre 260mila volontari, raccolto 4,4 milioni di chili di rifiuti, e realizzato più di 7.800 appuntamenti di pulizia ambientale. Solo in Calabria, da inizio anno, si sono svolti 37 appuntamenti coinvolgendo più di 400 persone e rimuovendo circa 5.000 chili di plastica e rifiuti. Sensibilizzati, inoltre, 500 cittadini e oltre 1.000 studenti.