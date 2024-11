È stata una notte di panico, quella ieri, a causa del maltempo per gli abitanti del borgo marinaro di Palmi. Una forte mareggiata ha investito il quartiere Tonnara distruggendo e portando via tutto quello che ha incontrato sulla propria strada. A peggiorare la situazione un forte vento che ha soffiato per tutta la notte abbattendo alberi e scoperchiando i tetti di alcune abitazioni.

I residenti non hanno potuto fare nulla per limitare i danni, nonostante fossero già preparati alla mareggiata. Le imbarcazioni dei pescatori sono state spazzate via dalla furia dell’acqua, mentre il lungomare è quasi completamente allagato e cosparso di detriti.

La stagione invernale porta sempre con sé grossi problemi per gli abitanti del quartiere di Tonnara, che siano forti piogge o, come ieri notte, una mareggiata. Per questo motivo, adesso, chiedono che il Comune di Palmi faccia qualcosa per aiutarli.

Il forte vento che ha sferzato tutta la costa non ha risparmiato neanche il porto di Gioia Tauro. Il gate, per questo motivo, è rimasto chiuso per tutta la mattinata. E le condizioni meteo, per le prossime ore, non promettono nulla di buono.