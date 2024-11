Per la Coldiretti, maggiormente danneggiate le coltivazioni di ortaggi e della cipolla rossa di Tropea nella fascia tirrenica che va da Lamezia a Campora

Ammonta, al momento, a circa 5 milioni di euro il danno stimato per l'agricoltura dalla Coldiretti Calabria nella fascia tirrenica che va da Lamezia Terme (Cz) a Campora San Giovanni (Cs), colpita in questi giorni da violente mareggiate, intense precipitazioni e venti di burrasca.

Ad aver subito i maggiori danni sono stati gli ortaggi e prevalentemente la pregiata e molto richiesta dal mercato cipolla rossa di Tropea IGP Calabria che proprio in questa area può contare circa 700 ettari investiti a cipollotto. «

Non solo è andato perduto il raccolto di cipollotto IGP ma anche per non perdere quote di mercato - sottolinea la Coldiretti - sarà necessario procedere di nuovo alla loro messa a dimora e ciò comporterà un ulteriore aggravio dei costi per le aziende. Ma a subire danni prosegue Coldiretti - sono stati anche gli impianti irrigui collettivi del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese e quelli degli agricoltori all'interno delle aziende».