Nuova riunione della Giunta regionale, oggi pomeriggio, presieduta dal vicepresidente Franco Russo, su proposta del quale è stata approvata la delibera con la quale si richiede al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo la dichiarazione di carattere eccezionale degli eventi meteorologici (piogge alluvionali) che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei mesi di ottobre e novembre 2018. Con la stessa delibera si avanza anche la proposta declaratoria per l'accesso alle provvidenze previste dal fondo di solidarietà nazionale e ai sensi dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile. Le attività per le quali si richiede il riconoscimento del carattere eccezionale degli eventi riguardano i danni alle attività produttive di strutture aziendali e interaziendali ricadenti nel territorio delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone. L'esecutivo, sempre su proposta di Russo, ha poi deliberato il Piano attuativo di forestazione per l'anno 2019. La seduta di Giunta si è svolta con l'assistenza del segretario generale Ennio Apicella.