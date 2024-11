Un comunicato diffuso sulla pagina Facebook del Comune, rivolta alla cittadinanza dal sindaco di Crotone Ugo Pugliese. «In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche avverse di oggi martedì 23 ottobre 2018 - scrive l'amministratore - si chiede alla cittadinanza di non uscire di casa, e salire ai piani superiori fino a diversa disposizione»

«Vi invitiamo - prosegue la nota - a seguire le comunicazioni del Comune per le ulteriori indicazioni e aggiornamenti. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per agevolare le operazioni di Protezione Civile che sta svolgendo il Centro Operativo Comunale.

Per chi non lo avesse già fatto ricordiamo che è attivo il numero verde per l’iscrizione ai servizi informativi dell’ente 800 193 792 per poter ricevere una chiamata vocale anche sul cellulare in caso di criticità o necessità.

Vi chiediamo la massima condivisione dell'informativa».