Da Protezione civile e Soccorso alpino l'appello alla massima prudenza soprattutto nelle zone montuose e l'invito a non mettersi in viaggio senza aver consultato i bollettini meteo

Calo repentino delle temperature e nevicate sulla dorsale appenninica anche a quote molto basse. In attesa della bassa pressione che da domani a mercoledì farà scendere la colonnina di mercurio fino a valori inferiori allo zero, dal Soccorso Alpino arriva l’appello alla "Massima prudenza". Per quella che metereologi hanno già definito “l’ondata di gelo più intensa degli ultimi 60 anni”, dal soccorso alpino arriva l'appello ad evitare di mettersi in viaggio, soprattutto se ci si trova in zone montane.

Nevicate intense sono previste anche a quote inferiori ai 500 metri. Ogni spostamento,"se non rinviabile, deve essere attentamente pianificato". Dal weekend, inoltre, alpi ed appennini saranno in condizioni di allerta meteo: sono previsti forti venti con raffiche di burrasca, cali termici improvvisi e persistenti nevicate.

La Protezione civile regionale ha inoltre emesso un avviso di criticità con allerta arancione per le condizioni meteo valido per le giornate di oggi e di domani. Previste fino alle 24 di oggi su tutto il territorio regionale piogge intense, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte. Condizioni di maltempo che persisteranno anche nella giornata di domani.