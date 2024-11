Atteso un brusco calo delle temperature: torna la neve sulle montagne calabresi a quote anche collinari

Ondata di maltempo in arrivo sulla Calabria e le regioni del Sud. Il vasto campo d’alta pressione che sta dominando da giorni su Spagna e Mediterraneo Occidentale sembra avere le ore contate.

Secondo i meteorologi di Meteo in Calabria, infatti, dalla tarda serata di martedì una perturbazione alimentata da aria fredda di origine artico-marittima provocherà un deciso peggioramento del tempo sulla nostra regione.

In particolare tra martedì e mercoledì correnti da ovest produrranno su tutto il territorio regionale piogge diffuse e una concreta diminuzione termica che provocherà il ritorno della neve su tutte le montagne calabresi a quote anche collinari: oltre i 500/600 metri sul Cosentino (anche più in basso nella valle del Crati) e oltre gli 800 metri sul livello del mare su Aspromonte e Serre Vibonesi.

La giornata di mercoledì 5, invece, sarà caratterizzata da un forte vento di tramontana che interesserà soprattutto il Crotonese, il basso Cosentino Ionico e l’area dello Stretto. Le precipitazioni nevose interesseranno Pollino, Sila, Marchesato, Serre e Aspromonte.