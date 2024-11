Piogge e nebbia in Calabria, nelle ultime ore, in attesa dell'arrivo della perturbazione che dovrebbe portare, dal tardo pomeriggio, neve e gelo anche a bassa quota. Le temperature sono iniziate a scendere sin dalla scorsa notte e le indicazioni meteo indicano che il termometro dovrebbe assestarsi fin sotto lo zero già a quote collinari, con record di freddo nelle zone interne e montane.

Nelle zone di montagna e nella Sila in particolare al momento si segnalano nebbia e temperature molto rigide, a tratti anche pioggia mista a neve, ma sarà nel pomeriggio che dovrebbe arrivare la svolta invernale vera e propria. Nella mattinata non ci sono stati disagi per la viabilità stradale.

Si circola regolarmente su tutte le strade principali, ma anche su quelle secondarie. Nella serata di ieri è stata chiusa per alcune ore la strada statale 278 di Potame, nel comune di Lago, in provincia di Cosenza. Un provvedimento necessario dopo uno smottamento che aveva ostruito la carreggiata. Il personale Anas ha ripristinato la sicurezza stradale e il traffico è ripreso regolarmente nel corso della notte.