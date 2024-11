Ancora forti disagi per il maltempo a Reggio Calabria. Frane e smottamenti si sono verificati in alcune frazioni, in particolare a Paterriti, Eremo Botte, Sambatello e Mattarossa. Per Paterriti e Mattarossa il Comune e la Città metropolitana stanno intervenendo per consentire la viabilità. Un famiglia è stata evacuata in località San Sperato a causa del crollo di un muro privato vicino all'abitazione. Continuano i disagi alla cittadinanza per le interruzioni della fornitura di energia.

Le squadre dei Vigili del fuoco proseguono ad operare ininterrottamente, anche per rimuovere i numerosi alberi e rami caduti per il forte vento che hanno creato intralcio anche alla circolazione. L'Anas è intervenuta lungo la statale 682 Tirreno Ionio nei pressi dello svincolo di Mammola per mettere in sicurezza un muro all'interno del torrente Torbido, attivando al contempo un servizio di sorveglianza h 24 nei pressi dello stesso svincolo.

Il Sindaco di Anoia ha emesso un'ordinanza di sgombero per 4/5 famiglie le cui abitazioni, a valle della fiumara Sciarapotamo, potrebbero essere interessate da una eventuale piena. Nessuna criticità è stata segnalata sulla rete autostradale dall'Anas e sulla rete ferroviaria.