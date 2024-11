Temperature in picchiata in tutta la regione. Imbiancate le zone montane anche fino ai 700 metri

Abbondanti nevicate nelle zone montane, con un brusco calo delle temperature, e piogge sparse in diverse aree. Dalla tarda serata di ieri la Calabria è interessata da una nuova ondata di maltempo che ha portato un inverno rigido che ancora non si era registrato nella regione. Tutte le zone montane registrano nevicate intense anche fino ai 700 metri. La Sila è completamente coperta da una spessa coltre di neve. Un toccasana per gli appassionati dello sci, pronti per la prossima fine settimana. Sempre la neve ha creato qualche disagio soprattutto nel Cosentino, con automobilisti in difficoltà e interventi da parte dei mezzi spazzaneve per garantire la viabilità.

Pioggia in diverse zone della regione

La pioggia ha, invece, interessato diverse zone della Calabria, anche con rovesci di forte intensità. A Paola, sempre nel Cosentino, nella tarda serata di martedi' ha ceduto un tratto di strada in via Miceli. Nella zona, negli ultimi giorni, e' piovuto in maniera intensa. Disagi, ma nessun danno per le persone.