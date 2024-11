La Giunta formalizzerà oggi la richiesta in un’apposita riunione: «Si procederà, assieme ai Comuni a una quantificazione dei danni»

La Giunta regionale formalizzerà oggi, in occasione di una riunione convocata ad hoc, la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale in Calabria per i danni provocati dai nubifragi dei giorni scorsi. Lo ha detto, parlando con i giornalisti a Lamezia Terme, il presidente della Regione, Mario Oliverio.

«Si procederà, assieme ai Comuni - ha spiegato il governatore - a una quantificazione dei danni alle strutture ed alle infrastrutture, alle attività produttive, all'agricoltura ed alle attività commerciali».

Oliverio, assieme al Prefetto di Catanzaro ed ai rappresentanti delle forze dell'ordine, ha accolto all'aeroporto di Lamezia la oresidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, accompagnandola poi sui luoghi teatro della morte di una donna e dei suoi due bambini. Oliverio ha ringraziato i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, le forze dell'ordine, il volontariato ed i sindaci «per l'importante opera svolta nelle ore dell'emergenza».

LEGGI ANCHE:

Alluvione a Lamezia, la presidente del Senato: «Basta piangere morti, lo Stato agisca»

Maltempo in Calabria, Oliverio: «Chiederemo lo stato di emergenza»